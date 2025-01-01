شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 1-1-2025 مطلع العام الجديد متوسط 164 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1 -1-2025 ، مطلع العام الميلادي الجديد بالبنوك المصرية، علي نفس سعر ختام التعاملات أمس مقابل الجنيه المصرى، وفق تحديثات البنوك في ختام تعاملات امس الثلاثاء مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى.

164.1 جنيه للشراء.

و 165.2 جنيه للبيع .

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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 1-1-2025 مقابل الجنيه فى البنوك

كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء

165.2 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.2 جنيه للشراء

165.2 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه للشراء

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

162.6 جنيه للشراء

165.2 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

161.4 جنيه للشراء

165.5 جنيه للبيع