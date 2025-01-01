شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 1-1-2025 مطلع العام الجديد متوسط 164 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالأربعاء، 01 يناير 2025 03:00 ص
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1 -1-2025 ، مطلع العام الميلادي الجديد بالبنوك المصرية، علي نفس سعر ختام التعاملات أمس مقابل الجنيه المصرى، وفق تحديثات البنوك في ختام تعاملات امس الثلاثاء مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى.
164.1 جنيه للشراء.
و 165.2 جنيه للبيع .
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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 1-1-2025 مقابل الجنيه فى البنوككالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
164.1 جنيه للشراء
165.2 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
164.2 جنيه للشراء
165.2 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
160.1 جنيه للشراء
165.3 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى
162.6 جنيه للشراء
165.2 جنيه للبيع .سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
161.4 جنيه للشراء
165.5 جنيه للبيع
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