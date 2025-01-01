شكرا لقرائتكم خبر عن مجوهرات وحقائب يد.. سرقة 13 مليون دولار من قصر في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبحث الشرطة في لندن عن سارق اقتحم قصرا مأهولا وسرق مجوهرات وحقائب يد فاخرة ونقودا تزيد قيمتها عن 5ر10 مليون جنيه إسترليني (2ر13 مليون دولار).

وكان صاحبا المنزل، الذين حددتهم وسائل الإعلام البريطانية هوياتهما بأنهما أحد المؤثرين على "إنستجرام" وزوجها المطور العقاري، غير موجودين في المنزل وقت السرقة في 7 ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، كان هناك موظفون في المنزل، وكادت إحدى العاملات تواجه اللص المسلح، وفقا لتسجيلات كاميرات المراقبة. الممتلكات المسروقة ومن بين المسروقات خاتم ألماس يزن 73ر10 قيراطا، وأقراط ألماس، ودبوس مرصع بالذهب والألماس والياقوت الأزرق.

كما تضمنت المسروقات حقائب يد بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني (189 ألف دولار)، وقد عرض أصحاب المنزل مكافأة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني ( 628 ألف دولار) لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به وإدانته، بالإضافة إلى مكافأة إضافية بنسبة 10% من قيمة الممتلكات المسروقة التي يتم استعادتها.