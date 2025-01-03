زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تشيلي

افاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب مدينة أنتوفاجاستا في تشيلي اليوم الخميس. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 104 كيلومترات.

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