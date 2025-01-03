منفذ عملية لاس فيغاس أطلق النار على رأسه قبل الانفجار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قالت الشرطة الأميركية الخميس إن ماثيو ليفيلسبيرجر، منفذ هجوم سايبرترك، أطلق النار على رأسه قبل الانفجار أمام فندق ترامب في لاس فيغاس.

وقال قائد شرطة العاصمة كيفن ماكماهيل للصحفيين يوم الخميس إن ليفيلسبيرجر (37 عاما) عُثر عليه داخل السيارة مصابا "بطلق ناري أطلقه على نفسه" في الرأس.

وأضاف ماكماهيل أنه تم العثور على مسدس عند قدمي ليفيلسبيرجر ، الذي كانت جثته محترقة بشدة لدرجة أنه لم يكن من الممكن التعرف عليها.

مسدس نصف آلي

لم يكن واضحا ما هو السلاح الذي يُزعم أن ليفيلسبيرجر استخدمه لقتل نفسه، لكن الشرطة قالت إنها عثرت على مسدس نصف آلي من طراز Desert Eagle عيار 50 في السيارة، إلى جانب أسلحة نصف آلية أخرى كانت متفحمة أيضا، وفقاً لتقرير "نيويورك بوست".

ورغم الأضرار التي لحقت بالجسم، عثرت الشرطة على بطاقة الهوية العسكرية لليفلسبرجر وجواز سفره وهاتفه وساعته الذكية داخل السيارة المحترقة.

وتمكنت الشرطة أيضًا من العثور على وشمين مميزين على البقايا المتفحمة يتطابقان مع الحبر المعروف على جسد ليفيلسبيرجر، حيث وافق مكتب التحقيقات الفيدرالي على التقييم بأن القبعات الخضراء هي المشتبه به.

ويواصل المسؤولون البحث عن الدافع وراء الجريمة، حيث تعهد سبنسر إيفانز، العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، بأن الوكالة ستتابع كل النصائح الواردة بشأن ليفيلسبيرجر.

دوافع سياسية؟ فندق ترامب وسيارة إيلون ماسك

وأضاف إيفانز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث في إمكانية أن يكون الهجوم بدوافع سياسية نظرا لأنه وقع في فندق يملكه الرئيس المنتخب دونالد ترامب وبسيارة حليف ترامب إيلون موسك.

وقال إيفانز "لم يفوتنا أن هذا الأمر حدث أمام مبنى ترامب وتم استخدام سيارة تيسلا".

حتى الآن، لا تعتقد سلطات إنفاذ القانون أن ليفيلسبيرجر تلقى أي مساعدة في تنفيذ الانفجار، حيث تتبعته كاميرات المراقبة بمفرده في رحلته من كولورادو سبرينجز إلى لاس فيغاس.

أشارت محطات شحن تيسلا إلى أن ليفيلسبيرجر كان يسافر جنوبًا ثم غربًا عبر ثمانية مراكز شحن أخرى على الأقل أثناء توجهه إلى لاس فيغاس.

وقالت الشرطة إنه شوهد بمفرده في المحطات، حيث لم يدخل أو يخرج أي شخص آخر من سيارة "سايبرترك" التي استأجرها ليفيلسبيرجر عبر تطبيق "تورو" بنفسه.

وقال ماكمهيل إن ليفيلسبيرجر لا يبدو أنه لديه أي سجل إجرامي في لاس فيغاس، لكنه أشار إلى أن الشرطة تحقق في حادثة محتملة تتعلق بالمشتبه به وقعت قبل سنوات.