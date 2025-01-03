الامارات منحت نصف مليون شخص اقامتها الذهبية في 2024

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: كشف مجلس الوزراء الإماراتي خلال إجتماعه في قصر الوطن بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأعضاء الحكومة، عن أن عدد الإقامات الذهبية الصادرة من دولة الإمارات خلال العام الماضي بلغ 500 ألف إقامة ذهبية.

وأشار المجلس خلال استعراضه ما تم انجازه في قطاع الإقامة والسياحة إلى نجاح المنظومة الحديثة للإقامة والتأشيرات في الدولة في إصدار أكثر من 23 مليون تأشيرة وتصريح دخول للدولة، وعبر مطارات ومنافذ الدولة المختلفة لأكثر من 150 مليون زائر.

وأوضح أنه وفق التقديرات الوطنية الأولية، حققت البرامج السياحية والثقافية نجاحات غير مسبوقة من خلال استقبال أكثر من 30 مليون نزيل في فنادق الدولة، والإقامة في أكثر من 105 ملايين ليلة فندقية، وتحقيق فنادق الدولة لنسبة إشغال من الأعلى عالمياً في هذا القطاع.

كورنيش أبوظبي

