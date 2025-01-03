عبد الملك الحوثي يعلن تنفيذ 22 عملية خلال أسبوع ضد أهداف إسرائيلية

أعلن زعيم حركة انصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي أن الحركة نفَّذت الأسبوع الجاري عمليات مساندة لغزة ضد أهداف إسرائيلية وأميركية باستخدام 22 صاروخاً وطائرة مسيّرة.

وكشف الحوثي في كلمة متلفزة، عن مقتل 106 يمنيين في غارات نفَّذتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال 2024. ولفت الى أن الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني ومقاتليه "إسناد متكامل في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأضاف الحوثي: "عملياتنا هذا الأسبوع كانت كثيرة؛ منها بالقصف الصاروخي إلى يافا المحتلة، ومطار بن غوريون، وقاعدة نيفاتيم الجوية، ومحطة كهرباء جنوب القدس".

وأشار الحوثي إلى أن "عمليات هذا الأسبوع استهدفت مناطق أخرى بالطائرات المسيرة وعملية شرق البحر العربي ضد سفينة اخترقت الحظر على العدو الإسرائيلي". وتابع: "نفَّذنا هذا الأسبوع عملية كبيرة ومهمة وقوية بالاستهداف للمرة الثانية لحاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري" ترومان، بـ11 صاروخاً مجنحاً وطائرة مسيرة". وأوضح أن "عمليات هذا الأسبوع نُفِّذت بـ22 صاروخاً باليستياً فرط صوتي ومجنحاً وطائرة مسيرة".

واردف "اكتمل عام على العدوان الأمريكي-البريطاني على بلدنا وبلغت عمليات القصف الجوي والبحري على اليمن 931 غارة وقصفاً بحرياً".