شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل مشروع البتلو بـ8.9 مليار جنيه لتسمين 510 آلاف رأس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم توفير التمويل الميسر لـ487 مستفيد بإجمالى مبلغ قدره 413 مليون جنيه لتربية، وتسمين 4820 رأس ماشية، ليصبح إجمالي التمويل حتى الآن 8.9 مليار جنيه، استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 ألف رأس.

وأضاف التقرير، أنه تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منهم 2100 رخصة لصغار المربيين، فضلا عن توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيد من صغار المربيين من خلال إحدى الشركات التي تتولي توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.

وأوضح أنه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدي صغار المربين وتوفير إحتياجات التلقيح الإصطناعي حيث بلغ إنتاج القصيبات 400 ألف قصيبة تم إستخدامهم في التلقيح الإصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها.



وأضاف التقرير، أنه تم تدريب 130 متدرب جديد في مجال التلقيح الاصطناعي موزعين في القري بمحافظات الجمهورية، و زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاث شهور الماضية من العام الحالي 65 مليون جرعة وحفاظاً على رؤوس الثروة الحيوانية من "الأبقار - الجاموس - الأغنام - الماعز" و تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية "الحمي القلاعية – حمي الوادي المتصدع – طاعون المجترات – جدري الأغنام" بإجمالي 7 مليون جرعة خلال الثلاث أشهر الماضية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية للفلاحين والمربيين وتم علاج وفحص 425 ألف رأس خلال الثلاث شهور الماضية، كذلك تم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بإجمالي 3564 موافقة.

من جانبه، أوضح علاء فاروق وزير الزراعة أنه تم إدراج التمويل اللازم لتطوير مراكز تجميع الالبان ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5%، لتخفيف الأعباء على صغار المربين ، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الإعتماد الدولي "HACCP" والتي تتكلف حوالي 50 ألف جنيه لكل مركز ، تدعيما للمربي الصغير، و نظراً لتعثر بعض أصحاب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص فقد تم الدعوة لعقد اجتماع معهم بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري و دراسة المعوقات وتم التوصل الى قيام البنك الزراعي بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وأمنة.

وأوضح فاروق، أن هناك تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح المصرى، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة "مدعمة" بعائد ميسر وبسيط 5% فقط ، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه ، بدعم سنوي تخطى 5 مليارات جنيه تتحمله الدولة، مشيرًا الى أن البنك طرح مبادرة لتسوية الديون المتعثرة ، إستفاد منها 330 ألف فلاح بإجمالى مديونية تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه.