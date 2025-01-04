شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء 5 محطات رى على ترعة الشباب بتوشكى لزيادة الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الدولة المصرية جهود التنمية، فى كل شبر من أرض الوطن، حيث يجرى تطوير وتنمية مشروع توشكي، وزيادة الرقعة الزراعية بة ودعم المزارعين والمستثمرين، وتوفير احتياجاتهم المائية وسد الفجوة الغذائية وزيادة معدلات تصدير المحاصيل الزراعية للخارج.

ونجحت جهود الدولة فى إنشاء عدد كبير من محطات وطلمبات مياة الرى أقصى جنوب مصر، للوفاء باحتياجات المزارعيين ورى الزراعات المنتشرة فى ربوع محافظة أسوان، لتتم التوسعة فى إنشاء محطات رفع المياة من النيل ورى الأشجار والنباتات والحفاظ على المساحات الخضراء من خلال إنشاء وإحلال وتجديد العديد من محطات الرفع ويتم متابعة تشغيل محطات الرى والصرف ويتم عمل الصيانة اللازمة، ويتم مراجعة دوائر الزيت والهايدروليك مع المهندسين.



كما يتم مراقبة التشغيل بصورة جيدة، ويتم متابعة جاهزية المحطات للوفاء باحتياجات الرى، وخدمة المزارعين ويتم سماع جميع شكاوى المزارعين وحل معظمهم والوعود بحلول سريعة لكل المشاكل.

ومن مشروعات محطات الرى بأسوان، محطات الرى بمشروع توشكى وأبو سمبل التى يقع على عاتقها رى رقعة زراعية واعدة جنوب البلاد، ومن المحطات، محطات ك57 ومحطة شباب الخريجين، ومحطة التوسعات المستقبلية بالكيلو 57 ومحطة شباب، الخريجين بالكيلو 8 ويجرى متابعة الحالة الفنية للوحدات ومتابعة تشغيل الوحدات والمناسيب لاستيفاء احتياجات الرى والمستثمرين.

ويتم بشكل مستمر متابعة كافة الأدوار، بمحطة توشكى الرئيسية، والمرور على الأنظمة المساعدة بها مثل منظومة التكييف المركزى ومناولات الهواء ومنظومة إطفاء الحريق ومنظومة النزح بالمحطة لمتابعة الحالة الامنية والفنية للوحدات ومتابعة تشغيل الوحدات والمناسيب على مدار الساعة لاستيفاء احتياجات الرى والمستثمرين. حيث تعمل هذه المشروعات على تعزيز التنمية فى منطقة توشكي.

ويجرى العمل على قدم وساق لنهو مشروع انشاء خمس محطات على ترعة الشباب بتوشكى، شرق شرق الريف المصرى بتوشكى وتم متابعة أعمال التشطيبات وتركيب الهيكل المعدنى للمحطات، والأعمال الكهروميكانيكية، والتنبية على الشركات بالالتزام بالمواصفات الفنية، وأعمال تركيب وفرد كابلات الجهد المتوسط لمحطة ك57 الجديدة ضمن مشروع شرق الريف المصرى بتوشكى.

كما تجرى، أعمال التكاسى بالمونة لمشروع إنشاء ترعة الشباب بتوشكى.. من خلال الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بتوشكى، وترميم الميول لفرع 1توشكي. ومعالجة الأجزاء التالفهة بالاسفلت، ونظافة حوض نهاية امتداد فرع 1 بهندسة فرع 1 توشكي.

كما قام فريق الادارة العامة للتشغيل بتوشكى بعمل نظافة لخزانات الزيت أعلى سطح المحطة الرئيسية بتوشكى، كل خزان سعة 9000 لتر وذلك تمهيدا لتغيير الزيت للوحدات التى تجاوزت 10000 ساعة تشغيل حفاظا على سلامة الوحدات وضمانا لاستمرارية العمل وتلبية احتياجات المستثمرين.

كما يتابع قطاع محطات الوجة القبلى وتوشكى العمل فى محطات 1 - 2 على فرع 4 بتوشكى للوقوف على حالة المحطات تمهيدا للاستلام وزراعة مساحة 395 ألف فدان تضاف، للمساحات المنزعة بتوشكى لدعم الرقعة الزراعية، بالتنسيق، مع مندوبى استشارى مركز الدراسات المائية بجامعة القاهرة الاستشارى العام والشركة المنفذة على عملية انشاء محطات 26، ك30 لمتابعة الأعمال وقد تم التنبية على الشركة بالالتزام باللوحات المعتمدة والمواصفات الفنية للمشروع.

وفى المحطة الرئيسية، بتوشكى يجرى متابعة ميدانية، بجميع الأدوار والمرور على الأنظمة المساعدة بها مثل منظومة التكييف المركزى ومناولات الهواء ومنظومة إطفاء الحريق ومنظومة النزح بالمحطة، لمتابعة الحالة الأمنية، والفنية للوحدات ومتابعة تشغيل الوحدات والمناسيب على مدار الساعة لاستيفاء احتياجات الرى والمستثمرين.

جدير بالذكر أن مشروع توشكى، من أهم المشروعات القومية للتغلب على الفجوة الغذائية فى مصر، وسيسهم المشروع فى تعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية، مما يساعد على تقليل العجز فى الميزان التجارى، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، خاصةً من شباب صعيد مصر، كما سيساهم فى إعمار وإسكان وتنمية هذة المناطق، وتخفيف الضغط البشرى على وادى ودلتا النيل.

وكانت قد أعلنت الدولة، عن خطة للوصول بالمساحة المزروعة بالقمح بمشروع توشكى إلى 500 ألف فدان بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويًا ما يمثل 16% من إجمالى إنتاج مصر من القمح.

أعمال التشطيبات



المراحل الجارى تنفيذها



توشكى شرق الريف المصرى



متابعة ميدانية لمشروعات المحطات



محطات علي ترعة الشباب