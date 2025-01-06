الامارات | جاسم آل علي بطل الفئة المفتوحة.. ومهدي السلوم يظفر بـ «الهايلوكس» في مهرجان ليوا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار، مساء أول من أمس، على فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، الذي شهد منافسات قوية ومشاركة واسعة من نخبة المتسابقين في فئات صعود السيارات لتل مرعب، في ظل حضور جماهيري كبير.

وشهدت المنافسات النهائية إثارة كبيرة في الفئات المختلفة، حيث حقق المركز الأول في الفئة المفتوحة، الإماراتي جاسم آل علي، بزمن قدره 6.843 ثوانٍ، وحل في المركز الثاني، السوري محمد إسماعيل، بزمن قدره 7.019 ثوانٍ، وحقق المركز الثالث، الإماراتي حمد الأحبابي، بزمن قدره 7.218 ثوانٍ.

وفي فئة سيارات «هايلوكس»، حقق المركز الأول، السعودي مهدي السلوم، بزمن قدره 5.243 ثوانٍ، وجاء في المركز الثاني، السعودي خليف الخليف، بزمن قدره 6.275 ثوانٍ، وحل في المركز الثالث، السعودي محمد آل حمدان، بزمن قدره 6.443 ثوانٍ.

وفي فئة توربو 8 سلندر، حل في المركز الأول، الإماراتي يوسف آل علي، بزمن قدره 6.915 ثوانٍ، وجاء في المركز الثاني، السعودي مشعل الخالدي، بزمن قدره 6.946 ثوانٍ، ونال المركز الثالث، العماني محمد بوشنيب، بزمن 7.520 ثوانٍ.

وحصل على المركز الأول في فئة غاز 6 سلندر، السوري عبدالله محمد، بزمن 6.522 ثوانٍ، وجاء في المركز الثاني، الإماراتي مزاحم الكعبي، بزمن 7.070 ثوانٍ، وفي المركز الثالث، الإماراتي فيصل البلوشي بزمن 7.194 ثوانٍ.

أما في فئة الوكالة، فحقق المركز الأول، الإماراتي عيسى مشربك، بزمن قدره 7.638 ثوانٍ، والمركز الثاني، الإماراتي خالد راشد بزمن قدره 7.953 ثوانٍ، والمركز الثالث، السعودي هاشم المساعد، بزمن قدره 7.998 ثوانٍ، فيما حقق المركز الأول في فئة السيارات الكهربائية، أحمد المنصوري، وحل ثانياً راشد الكتبي، وثالثاً هلال الخاطري، ونال المركز الأول في فئة «الهابيرد»، حمد البلوشي، وجاء ثانياً عوض الهاملي، وثالثاً أحمد الهاملي.

وكرّم الفائزين رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عبدالله القبيسي، ونائب رئيس مجلس الإدارة، محمد المشغوني، ومدير عام النادي، حمدان المزروعي، والمدير المالي والإداري، سعود المزروعي.