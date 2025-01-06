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الامارات | انتحار اللاعب الأوروغوياني أكونيا في الإكوادور

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كيتو - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار اللاعب الأوروغوياني أكونيا في الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المهاجم الأوروغوياني، ماتياس أكونيا، لاعب نادي موشوك رونا، ضمن الدوري الإكوادوري لكرة القدم، أمس، عن عمر ناهز 32 عاماً، مع ترجيح فرضية الانتحار، بحسب ما أعلن النادي.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نقدم تعازينا بوفاة ماتياس أكونيا».

وقال رئيس النادي، لويس تشانغو، لموقع بريميسياس الإلكتروني، إن «ماتياس أكونيا انتحر في فندق» بمدينة أمباتو التي تقع على بعد 112 كيلومتراً من العاصمة كيتو.

وتابع: «سنقدم دعمنا الكامل لإجراءات إعادة الجثمان إلى وطنه.. كل أعضاء موشوك رونا يشعرون بالفزع إزاء هذا الوضع».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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