شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: هناك تربص بمحمد الشناوى وأعتقد أنه سيكون أساسيا أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان مدرب حراس الأهلى السابق والمقاولون الحالى، أن هناك تربصا بمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى للهجوم عليه، وأعتقد أنه سيكون الحارس الأساسى للأهلى غدا أمام سموحة فى الدورى.

وقال طارق سليمان، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا توجد مشكلة فى حراسة مرمى الأهلى، محمد الشناوى حارس كبير ويمتلك خبرات كبيرة وعمل مباراة كبيرة ووارد أنه يغلط، ولو المدافعين شالوا الكرة كنا كلنا أشدنا بما أنقذه".

وأضاف: "حاسس إن فيه تربص بمحمد الشناوى زى ما يكون الناس مستنية للشناوى أى غلطة من أجل الهجوم عليه، وأؤيد استمرار محمد الشناوى فى حراسة الأهلى أمام سموحة".

وتابع: "مصطفى شوبير حارس واعد ويمتلك قدرات كبيرة جدا، ولكن مركز حراسة المرمى تحتاج حارس أساسى وآخر احتياطى، يظل الأساسى يلعب إلا إذا تراجع مستواه، وما ينفعش فى هذا المركز يكون حارسان لفريق واحد يبدلوا مع بعض".

واختتم: "لا بد من مساندة محمد الشناوى من جمهور الأهلى وأتمنى أن تقدم له الدعم، ومن مصلحة الأهلى أن يظل الشناوى فى مستواه ويكون عندك حارس مميز بجانبه مثل شوبير".