شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد صلاح يفوز بجائرة أفضل لاعب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 8 يناير 2019 أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تتويج محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018، وقام بتسليمه الجائزة النجم جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، وتفوق محمد صلاح فى سباق التتويج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا على السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزي، والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى.

وكان تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" المرة الأولى فى مسيرته عام 2018 بعدما تفوق على ساديو مانى وأوباميانج.

بدأ العام الجديد مع إصدار التصنيف الشهري لمرشحي جائزة الكرة الذهبية من قبل شبكة SCORE90، وهو أحد أبرز وأهم المصادر الموثوقة في تحليل أداء اللاعبين على مدار السنوات الأخيرة.

التصنيف لم يحمل مفاجآت كبيرة، حيث تصدر النجم المصري محمد صلاح القائمة، ليؤكد مكانته كأفضل لاعب في الكرة الأوروببة حاليًا نظير لما يقدمه مع فريقه ليفربول الإنجليزي، متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي جاء في المركز الثاني.

وما يلفت الانتباه بشكل خاص هو سيطرة لاعبي ريال مدريد وبرشلونة على المراكز الخمسة الأولى، وهو ما يعكس الهيمنة المستمرة للناديين على الساحة الأوروبية في هذا الموسم تحديدًا، وبالتالي، سيواجه محمد صلاح منافسة شرسة للغاية من نجوم الفريقين الإسبانيين، حيث ستكون المنافسة محتدمة على الجائزة هذا العام.

في المركز الثالث يأتي البرازيلي رافينيا نجم برشلونة، ثم جود بيلينجهام نجم ريال مدريد رابعا، وأخيرا روبرت ليفاندوفسكي خامسا.

وإذا استمر محمد صلاح في مستواه المتميز وتواصل في حصد الأهداف، خاصة إذا تمكن من قيادة ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، فإن فرصه في التتويج بالجائزة ستظل قوية.

ولكن إذا تمكن ريال مدريد أو برشلونة من الفوز بدوري الأبطال، فقد تتبدل الموازين وتصبح الفرصة لصالح أحد لاعبي الفريقين الإسبانيين، مما سيجعل الصراع على الكرة الذهبية أكثر إثارة في نهاية الموسم.