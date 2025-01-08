شكرا لقرائتكم خبر عن الشهادة الإعدادية.. أبرز شروط التقديم لمعاهد معاون الأمن والان مع تفاصيل الخبر

الحصول على الشهادة الإعدادية فأكثر شرط الالتحاق بمعاهد معاون الأمن، حيث بدأت عملية التقديم الإلكترونى السبت 4 يناير 2025، وتستمر حتى الاثنين 17 فبراير 2025، عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وفى خطوة تعكس التزام وزارة الداخلية بإعداد كوادر أمنية على مستوى عالٍ من الكفاءة والانضباط، وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على فتح باب القبول لدفعة جديدة بمعاهد معاون الأمن.

وأعلن اللواء تامر مخيمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر القطاع فى القاهرة الجديدة، تفاصيل القبول التى تجمع بين شروط دقيقة ومزايا فريدة، تضع الشباب المصرى على طريق خدمة الوطن بشرف.

شروط الالتحاق.. ميزان العدالة يختار الأصلح

بينما يطمح الكثيرون للانضمام، وضعت وزارة الداخلية معايير صارمة لاختيار الأفضل، على رأس هذه الشروط:- مصرى أصيل: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، من أبوين مصريين، خالصى الولاء، بلا تجنس أو ازدواج.

- العمر المناسب: إلا يقل السن عن 16 عامًا ولا يزيد عن 23 عامًا عند فتح باب التقديم.

- المؤهل التعليمي:الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ليبدأ الطريق من التعليم إلى التحدي.

- النقاء الجنائي: سجل نظيف وسيرة عطرة، لا تشوبها جرائم مخلة بالشرف أو أفعال تفقد الثقة والاعتبار.

- السلامة البدنية والعقلية: لياقة جسدية تبدأ بطول 168 سم للذكور و158 سم للإناث، إضافة إلى اجتياز اختبارات نفسية وبدنية صارمة.

المزايا:

لأن خدمة الوطن تستحق الأفضل، تضمن الوزارة للملتحقين بمعاهد معاون الأمن مجموعة من الامتيازات التى تجعل الرحلة مفعمة بالدعم:

- تتحمل الدولة تكاليف التعليم والتدريب والإعاشة طوال فترة الدراسة.

- يحصل الطالب على مكافأة شهرية تُعينه على الالتزام والانضباط.

- خدمات صحية مميزة أثناء الدراسة وبعد التخرج، وفق لوائح الشرطة.

- دبلوم شرطى فنى يعادل شهادة الثانوية الفنية.

- إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، لأن الواجب الوطنى هنا يسبق كل شيء.

أماكن التدريب

خريطة الأمن تُغطى كل مصرلتسهيل الوصول لكل أبناء الوطن، توزعت معاهد معاون الأمن جغرافيًا:

- للذكور: معاهد فى طرة، وادى النطرون، 6 أكتوبر، وسوهاج.

- للإناث: معهد طرة، مفتوح لاستقبال المتقدمات من كافة المحافظات.