الامارات | شباب الأهلي يتقدم.. والشارقة يتعثر بالتعادل مع العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم العين والشارقة أكبر هدية لشباب الأهلي بتعادلهما السلبي من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتقلص فارق النقاط بين الشارقة ومطارده المباشر شباب الأهلي عند نقطتين، بعدما رفع شباب الأهلي رصيده إلى النقطة 26 إثر فوزه على النصر 2-صفر، فيما لدى الشارقة 28 نقطة ومازال في الصدارة، بينما يوجد العين في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وجاءت مباراة العين والشارقة حماسية ومثيرة، إذ استهل الشارقة المواجهة بنشاط هجومي، وكاد كايو لوكاس أن يُسجل بعد دقيقة واحدة من الانطلاقة، لكنه سقط داخل الصندوق، وسط مطالبة بضربة جزاء. وفي الشوط الثاني كاد كايو لوكاس أن يُعاقب العين على اندفاعه الهجومي، فانفرد بالمرمى لولا تدخل الحارس خالد عيسى، الذي أبعد الكرة على مرتين.

بدوره واصل شباب الأهلي انتصاراته، وفاز على ضيفه النصر بهدفين نظيفين.

وبعد شوط أول سلبي تمكن سردار أزمون من تسجيل الهدف الأول من ضربة جزاء، حصل عليها لابا بعد عرقلته من قبل حارس النصر عبدالله التميمي «76»، ثم تمكن سعيد عزت الله من إضافة الهدف الثاني من ضربة رأس «80».

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، فيما تراجع النصر للمركز الخامس، بعد أن تجمد رصيده عند 19 نقطة بفارق الأهداف عن العين الرابع. من جانبه، استطاع الجزيرة أن يعود من الإمارة الباسمة بفوز مُريح على حساب البطائح، بعد أن تغلب عليه بسهولة 3-0. وافتتح فينيسيوس ميلو، باب التسجيل للجزيرة «39».

وعزز مامادو كوليبالي تقدم فريقه «49»، واختتم البديل رافيل تايغر ثلاثية الجزيرة «88»، وصعد الجزيرة إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة، في حين تجمد رصيد البطائح عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير، وفي مباراة رابعة تغلب اتحاد كلباء على ضيفه عجمان 3-2.

وتقدم أصحاب الأرض بتسديدة صاروخية أطلقها سامان قدوس «5»، وسجل كلباء هدفه الثاني عن طريق شهريار موغانلو «8»، وتمكن البديل فيكتور هنريكي من تسجيل هدف عجمان الأول «85»، وحصل كلباء على ضربة جزاء نفذها بنجاح دانييل بياسا «90+3»، قبل أن يختتم فيكتور هنريكي أهداف المباراة ويسجل ثاني أهداف عجمان «90+6» وحافظ كلباء على وجوده في المركز السابع برصيد 17 نقطة، فيما بقي عجمان في المركز العاشر بـ10 نقاط.