الامارات | الوحدة يصطدم بـ «الحصن».. ونقاط العروبة تغري الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار، اليوم، على الجولة الـ11 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات، إذ يحلّ بني ياس، الذي يملك في رصيده ثماني نقاط، عند الساعة 16:55، ضيفاً على خورفكان في استاد صقر بن محمد القاسمي، وهو يبحث عن وضع حدٍّ لسلسلة التراجع المستمرة التي حرمته الفوز في سبع مباريات متتالية.

بدوره، يرغب صاحب الأرض، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة، في استعادة ذاكرة الانتصارات، بعد أن غابت عنه في الجولتين الماضيتين.

من جانبه، يخوض الوحدة، الذي يحتل المركز الرابع (18 نقطة) مواجهة سهلة نسبياً، حينما يستقبل، عند الساعة 19:45 على استاد آل نهيان، ضيفه دبا الحصن صاحب المركز الـ12 (ست نقاط)، لكن في الوقت نفسه سيتوجب عليه أن يقدم كل ما لديه، وأن يكون أكثر تركيزاً ويستغل أنصاف الفرص لتحقيق الانتصار لتفادي أي مفاجآت من ضيفه، الذي بدأ يتحسن تدريجياً بعكس انطلاقته المتعثرة في بداية الموسم.

وفي لقاء آخر يُقام في التوقيت نفسه، يستضيف الوصل (حامل اللقب) وصاحب المركز الثامن (13 نقطة)، على استاد زعبيل، ضيفه العروبة متذيل الترتيب (ثلاث نقاط). وتتمثل دوافع «الإمبراطور» في استعادة التوازن عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي صفر-3، أملاً في اللحاق بركب المنافسين على اللقب، بينما يخوض الضيوف اللقاء برغبة مختلفة تماماً تتمثل في محاولتهم إنقاذ مصيرهم بالخروج من قاع دوامة الهبوط.