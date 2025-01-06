الامارات | أرسنال ينضم إلى الطامعين في نجم شباب الأهلي السابق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برازيلية أن أرسنال الإنجليزي انضم إلى الأندية الطامعة في التعاقد مع المهاجم، إيغور جيسوس، بعدما أصبح من أبرز نجوم الدوري البرازيلي في الفترة الماضية.

وقالت صحيفة «لانسي» إن النادي اللندني قدّم عرضاً لنادي بوتافوغو البرازيلي لضم اللاعب إيغور جيسوس، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضافت: «نادي أرسنال أبدى رغبته في استعارة مهاجم شباب الأهلي السابق، إذ قدّم عرضاً للحصول على خدمات الدولي البرازيلي حتى نهاية الموسم، مع وضع بند شراء مقابل 20 مليون يورو».

وتابعت: «أرسنال يسعى إلى تدعيم خط هجومه عقب إصابة بوكايو ساكا، الذي سيغيب ثلاثة أشهر للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة اليمنى». وأوضحت: «بوتافوغو لا يمانع بيع عقد إيغور جيسوس، لكنه يرى أن عرض (الغانرز) غير مناسب، ولا يتناسب مادياً مع قيمة مهاجم منتخب البرازيل».

وأكملت: «عقد اللاعب البالغ 23 عاماً يتضمن شرطاً جزائياً تبلغ قيمته 100 مليون يورو، حيث إنه برز بشكل لافت في الموسم المنصرم، بقيادته بوتافوغو للفوز بلقبي كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي، حيث شارك العام الماضي مع ناديه في 31 مباراة، وأحرز ثمانية أهداف، ولعب خمس تمريرات حاسمة بمعدل بلغ 2180 دقيقة، بينما انضم للمرة الأولى إلى منتخب البرازيل تحت قيادة المدرب دوريفال جونيور، وأحرز هدفاً مع (السيليساو) بعدما شارك في أربع مباريات مع الفريق».

وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت في وقت سابق، أن وست هام، قدّم عرضاً رسمياً للتعاقد مع إيغور جيسوس مقابل 30 مليون يورو، لكن بوتافوغو رفض العرض بسبب رغبته في الحصول على 35 مليوناً على أقل تقدير، بينما أبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتماماً بضم المهاجم البرازيلي في الفترة المقبلة.

. 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد إيغور مع بوتافوغو.