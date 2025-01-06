الامارات | إندونيسيا تفوز بـ «مونديال البنشاك» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، فعاليات النسخة الـ20 من بطولة العالم لـ«البنشاك سيلات»، إحدى أبرز مسابقات الفنون القتالية المختلطة، إضافة إلى النسخة الخامسة من بطولة العالم لفئة الناشئين.

وأحرزت إندونيسيا المركز الأول في جميع الفئات، بحصولها على 11 ميدالية ذهبية وسبع فضيات وخمس برونزيات، تلتها فيتنام بـ10 ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وثلاث برونزيات، بينما فازت ماليزيا بست ميداليات ذهبية وتسع فضيات وأربع برونزيات.

كما فازت إندونيسيا بعدد 11 ميدالية ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين في فئة الناشئين، وجاءت ثانية سنغافورة برصيد ست ميداليات ذهبية وسبع ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية، وثالثة ماليزيا برصيد خمس ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية.

أقيمت البطولة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة أكثر من 1100 رياضي ومدرب ولجنة تحكيم ومسؤولين من 57 دولة، بإشراف الاتحاد الدولي لرياضة البنشاك سيلات، بالتعاون مع وزارة الرياضة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ومجلس أبوظبي الرياضي، وسفارة جمهورية إندونيسيا لدى الدولة.

وتضمنت البطولة هذا العام ثلاث فئات رئيسة، هي «المباريات القتالية»، و«العروض الفنية»، و«العروض الخاصة»، وتم تقسيم المشاركين إلى فئات تشمل «ما قبل الناشئين»، و«الناشئين»، و«الكبار»، و«الأساتذة»، مع تصنيفهم حسب الأوزان.

وسلّم وزير دولة أحمد بن علي الصايغ، جائزة «البطل العام» للنسخة الخامسة من بطولة العالم للبنشاك سيلات للناشئين إلى الفريق الإندونيسي الفائز. كما قدم وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، جائزة «البطل العام» للنسخة الـ20 من بطولة العالم لـ«البنشاك سيلات» للفريق الإندونيسي أيضاً.

وتم تكريم الفائزين بحضور سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، حسين باقيس، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، سعيد العاجل، ونائب رئيس اللجنة المنظمة، محمد صدري.