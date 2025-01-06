الامارات | عباس: خالد عيسى ضحية الأخطاء الدفاعية.. ولطف الله أفضل حارس في «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الحراس السابق في نادي الوصل، العراقي نعمت عباس، أن حراس المرمى في «خليجي 26» كانوا العلامة الفارقة في البطولة، بعد الظهور المميز لأكثر من حارس في واجهة المنافسات، وتقديمهم أداء لافتاً لعب دوراً حاسماً في نتائج المنتخبات.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «حارس مرمى (الأبيض) الإماراتي خالد عيسى ظهر بشكل مميز في البطولة، لكنه كان ضحية الأخطاء الدفاعية للمرة الثانية على التوالي، لكونه برز أيضاً في نسخة «خليجي 25» في البصرة، لكن المنتخب لم ينجح في العبور إلى الدور نصف النهائي».

وأوضح: «خالد عيسى كان مرشحاً للقب أفضل حارس في البطولة لو تسنى للمنتخب الوطني مواصلة مشواره في البطولة».

وكان المنتخب الوطني قد غادر بطولة «خليجي 26» من الدور الأول بخسارة أمام الكويت 1-2، والتعادل أمام قطر وعمان بالنتيجة نفسها 1-1، فيما توج المنتخب البحريني باللقب على حساب نظيره العماني بعد الفوز في المباراة النهائية 2-1، أول من أمس.

وأضاف نعمت عباس: «اختيار اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم حارس مرمى البحرين، إبراهيم لطف الله، كان صائباً، إذ نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز باللقب من خلال التصديات الناجحة، والمشاركة الفاعلة في بناء الهجمات، والتأثير المباشر في التكتيك من خط المرمى بفضل توجيهاته، إلا أن ذلك لا يحجب حق أكثر من حارس مرمى تميز في البطولة، ومنهم حارس مرمى (الأبيض) الإماراتي خالد عيسى، الذي كان مصدر ثقة للمنتخب بشكل كبير، ولم يكن يتحمّل مسؤولية أي هدف تلقاه في المباريات الثلاث للمنتخب».

وعن بقية حراس المرمى، قال: «كانت نسخة تميُّز حراس المرمى، مع استثناءات قليلة، ومنهم حارسا السعودية محمد العويس ونواف العقيدي، والعراقي جلال حسن، الذين ظهرا بصورة مغايرة لما هو معروف عنهم، أما حارس مرمى منتخب اليمن محمد فتح أمان فتميز بشكل كبير، كما هو الحال بالنسبة لحارسي مرمى عمان فايز الرشيدي وإبراهيم المخيني اللذين تميزا بردود الفعل السريعة والتصديات الحاسمة، التي أسهمت بقوة في وصول عُمان للنهائي».

وتابع: «المنتخب الكويتي لم يظهر فنياً بشكل مميز يؤهله ليكون بين أفضل أربعة منتخبات في البطولة لولا حارس مرماه خالد الرشيدي، الذي تمكن من التصدي لكرات كثيرة جنّبت (الأزرق) التعرّض للخسارة، خصوصاً في مواجهته الافتتاحية مع عمان، إذ كان يقود فريقه من الخلف بذكاء عالٍ».

الفائزون بالجوائز الفردية في «خليجي 26»

أفضل حارس: إبراهيم لطف الله (البحرين).

أفضل لاعب: محمد مرهون (البحرين).

هداف البطولة: محمد مرهون (البحرين).

أفضل لاعب بتصويت الجماهير: محمد دحام (الكويت).