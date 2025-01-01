شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: ارتفاع العجز التجارى إلى 6,5 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مكتب الصرف المغربي بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 % ليبلغ 275,74 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم قبل عام.



وأوضح المكتب - في بيانه المتعلق بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية - أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (+ 5,7 % إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (+ 5,2 % إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 %.



ويُعود نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1% إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 % إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9% إلى 149,05 مليارات درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 % إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (- 5,9 % إلى 104,38 مليار درهم).



وأشار مكتب الصرف المغربي إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 % إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (+ 9,1 % إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (+ 6,7 % إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (+3,1 % إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (+ 2,5 % إلى 16,61 مليار درهم).