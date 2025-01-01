شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: تطوير موانئ قناة السويس يعزز استقطاب الاستثمارات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، لافتا إلى ضرورة التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة، من خلال تسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، من أجل أن يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كذلك رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية.

وأضاف "مجدي"، أن منطقة قناة السويس هي أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم، حيث تربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وتعد محركا أساسيا للتجارة الدولية، موضحا أن المناطق اللوجستية بقناة السويس تحظى بأهمية كبيرة في ظل تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، وهو ما يتطلب استغلال الموقع الاستراتيجي في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزا إقليمياً لوجستياً وصناعياً، مؤكداً على أهمية حديث الرئيس بشأن مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المنشودة.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن تطوير الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بقناة السويس يساهم في تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي لوجستي وصناعي، ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية، لافتا إلى أن بورسعيد تعد نموذجا للتكامل بين التجارة العالمية والتنمية المحلية، وتطوير الموانئ والبنية التحتية يزيد من كفاءة الحركة التجارية عبر القناة ويعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.

وأوضح "مجدي"، أن النهوض بمنطقة قناة السويس سيسهم في تحقيق طفرة نوعية في العديد من القطاعات، مثل النقل البحري والخدمات اللوجستية والصناعة، كما أن إنشاء مناطق صناعية ولوجستية على طول المجرى الملاحي سيوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري ويعزز الإنتاج المحلي، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير المناطق الصناعية المحيطة بالقناة يوفر فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال توسيع الصناعات وتطويرها، والعمل من أجل تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في المنطقة، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وتعظيم العائدات الاقتصادية.