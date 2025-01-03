زيلينسكي: عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب قد تساعد في إنهاء حرب أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تساعد على إنهاء الحرب مع روسيا، والتي تقترب من إتمام عامها الثالث.
واوضح زيلينسكي في تصريح له، إن ترامب "قوي للغاية ولا قدرة على التنبؤ بتصرفاته، وأرغب فعلا في أن أرى عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس ترامب ينطبق على روسيا. أنا على قناعة بأنه يريد فعلا أن ينهي الحرب".
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