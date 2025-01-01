شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى شادية والعندليب فى أولى حفلات الموسيقى العربية بالعام الجديد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بأعلام الموسيقى والغناء، حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أولى حفلات فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية فى العام الجديد بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويضم نخبة من أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنانة شادية وذلك فى الثامنة مساء غد الخميس 2 يناير على المسرح الكبير منها القلب معاك ، إن راح منك يا عين ، يا قلبى سيبك ، الليالى وأحبك وغيرها .. أداء حسام حسنى ، سمية وجدى ، صابرين النجيلى ، سوزان ممدوح ومحمد حسن.

جدير بالذكر أن خطط تطوير عمل الفرق الفنية التابعة لدار الأوبرا تشمل استحداث وإقامة سلاسل عروض وحفلات متنوعة يتم تخصيصها لإلقاء الضوء على أهم أعمال ورموز الإبداع المحلى والعربى والعالمى.

واشتهرت الفنانة الكبيرة شادية بالعديد من الأعمال السينمائية المميزة أشهرها "الزوجة 13" عام 1962، "مراتي مدير عام" عام 1966، "معبودة الجماهير" عام 1967، و"شيء من الخوف" عام 1969، وجميعها شكلت قمما من النجاح والتميز.

وقدمت شادية خلال مسيرتها الفنية الطويلة أكثر من 170 فيلمًا، واشتهرت بأدوارها الرومانسية والكوميدية والوطنية، وكانت شادية أيضا مطربة موهوبة، وقدمت خلال مسيرتها الكثير من الأغاني لعل أبرزهم أغنيتها الوطنية الشهيرة "يا حبيبتي يا مصر".