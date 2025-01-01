شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفض ادعاءات عدم تعاونها في الكشف عن أصل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس كورونا بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج في بكين يوم الثلاثاء، إنه قبل 5 سنوات، شاركت الصين على الفور المعلومات والتسلسلات الجينية للفيروس مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن الصين تلتزم دائما بالانفتاح العلمي والشفافية، وقدمت المزيد من البيانات والنتائج العلمية لتتبع الفيروس أكثر من أي دولة أخرى.

فهم أصول كوفيد - 19

يأتي ذلك بعد أن خرجت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين لتقول إنه بعد 5 سنوات من الإبلاغ عن الحالات الأولى من مرض الرئة الجديد في مدينة ووهان الصينية، لا تزال وكالة الأمم المتحدة تنتظر التعاون الكامل من السلطات الصينية لتوضيح أصل فيروس جائحة كوفيد - 19.



إعلان حالة وباء عالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية في جنيف: "نواصل دعوة الصين إلى تبادل البيانات والوصول إليها حتى نتمكن من فهم أصول كوفيد - 19".وأضافت أنه "من دون الشفافية والمشاركة والتعاون بين الدول، لا يستطيع العالم الوقاية والاستعداد بشكل مناسب للأوبئة المستقبلية".

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن الحالات الأولى لما تبين أنه كوفيد - 19، وهو مرض رئوي معدي يسببه فيروس كورونا المستجد سارس - كوف - 2 من ووهان، في ديسمبر 2019.



وانتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة وباء في مارس 2020.وسعت الصين إلى الحيلولة دون إلقاء اللوم عليها بشأن تفشي المرض، وأكدت أن الفيروس يمكن أن يكون قد جُلب إلى البلاد من الخارج.