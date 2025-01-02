شكرا لقرائتكم خبر عن جدول باختلافات الأعراض بين الأنفلونزا وكورونا والمخلوى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تتشابه أعراض الأنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسى المخلوى (RSV) وفيروس كورونا، وقد تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس، ولأن الأعراض متشابهة، فقد يكون من الصعب التمييز بين الأمراض التى تسببها الفيروسات التنفسية، لذا فى هذا الانفوجراف نقدم مقارنة بسيطة بين أعراض الأنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسى وكورونا ونزلة البرد، بحسب موقع المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض CDC.