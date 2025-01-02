صحة ورشاقة

جدول باختلافات الأعراض بين الأنفلونزا وكورونا والمخلوى.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة خليل

الخميس، 02 يناير 2025 11:00 ص

تتشابه أعراض الأنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسى المخلوى (RSV) وفيروس ، وقد تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس، ولأن الأعراض متشابهة، فقد يكون من الصعب التمييز بين الأمراض التى تسببها الفيروسات التنفسية،  لذا فى هذا الانفوجراف نقدم مقارنة بسيطة بين أعراض الأنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسى وكورونا ونزلة البرد، بحسب موقع المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض CDC.

 


اعراض البرد وكورونا

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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