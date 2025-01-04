شكرا لقرائتكم خبر عن كم الوقت الذى تظل فيه معديًا بعد الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا أو المخلوي؟ والان مع تفاصيل الخبر

تنتشر فى فصل الشتاء الأمراض التنفسية مثل: كورونا والأنفلونزا ونزلات البرد، فى هذا التقرير نتعرف على المدة التى يظل فيها الشخص معديًا عند الإصابة بكورونا أو البرد أو الأنفلونزا، بحسب موقع تايمز ناو.

فيروس كورونا

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الأشخاص المصابين بكورونا يظلون معديون قبل يوم إلى يومين من ظهور الأعراض ويمكن أن يستمروا في نشر الفيروس حتى 10 أيام بعد ظهور الأعراض.

يحدث أعلى انتقال في وقت مبكر من العدوى، خاصة في اليوم السابق لظهور الأعراض وفي غضون الأيام القليلة الأولى التالية، وينتشر كورونا عن طريق الرذاذ التنفسي، بما في ذلك من قبل الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإنهاء العزلة إذا كان الشخص خاليًا من الحمى لمدة 24 ساعة على الأقل، مع تحسن الأعراض.

الأنفلونزا

تنتشر الأنفلونزا بسهولة شديدة، حيث يكون الأشخاص معديين في الأيام الثلاثة الأولى من ظهور الأعراض. في بعض الأحيان، يظل الأفراد الذين يشملون الأطفال الصغار أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معديين لفترة أطول.

تنتشر الأنفلونزا عندما يسعل الفرد المصاب أو يعطس، ويطرد الرذاذ التنفسي. كما كانت الحال بالنسبة لـ لكورونا، يمكن للمريض العودة إلى الأنشطة الطبيعية بعد خلوه من الحمى لمدة 24 ساعة دون دواء بوصفة طبية وبعد تحسن أعراضه الأخرى.

قد تشمل بعض أعراض الأنفلونزا الحمى والتهاب الحلق والسعال وآلام الجسم.

فيروس نوروفيروس

فيروس نوروفيروس هو فيروس شديد العدوى يسبب التهاب المعدة والأمعاء، وينتشر بسرعة من خلال الطعام أو الماء أو الأسطح الملوثة، وخاصة أثناء نوبات القيء والإسهال.

يتعافى معظم الأشخاص في غضون يوم إلى ثلاثة أيام، ولكن يمكنهم الاستمرار في نشر الفيروس لمدة تصل إلى أسبوعين أو أكثر بعد التعافي. تعد نظافة اليدين الجيدة وتطهير الأسطح أمرًا ضروريًا لمنع المزيد من انتقال العدوى.

فيروس نوروفيروس شديد العدوى، وخاصة في البيئات المشتركة، مثل المنازل ومرافق الرعاية الصحية.

فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)

يؤثر فيروس الجهاز التنفسي المخلوي على الجهاز التنفسي وهو خطير بشكل خاص على الرضع وكبار السن. إنه شديد العدوى، ويظل الأشخاص معديين لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ثمانية أيام، ويستمر البعض في نشر الفيروس لمدة تصل إلى يومين قبل ظهور الأعراض.

ينتشر فيروس الجهاز التنفسي المخلوي عن طريق الاتصال المباشر بالقطرات التنفسية أو الأسطح الملوثة بالفيروس. على غرار فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا، يمكن للأفراد استئناف أنشطتهم اليومية عندما يظلون بلا حمى لمدة 24 ساعة على الأقل وتتحسن أعراضهم.