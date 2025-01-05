شكرا لقرائتكم خبر عن تفشى مرض تنفسى جديد بآسيا.. يشبه كورونا واسمه HMPV أو الفيروس الرئوى البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Health Site أن فيروس HMPV أو ما يطلق عليه الفيروس الرئوي البشرى في شرق وجنوب آسيا، يخرج عن السيطرة، حيث إن أعراضه تشبه أدوار البرد والأنفلونزا.

فيروس HMPV الشبيه بفيروس كورونا ينتشر بسرعة في شرق آسيا

وقال الموقع إنه قد شهد العالم ظهور أسوأ فيروس فى تاريخ البشرية وهو فيروس كورونا، تم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في جميع أنحاء العالم، ما أسفر عن مقتل ملايين الأرواح، مع قدرته على التسبب في أمراض تنفسية حادة تشبه أعراض الالتهاب الرئوي، دفع تفشي المرض منظمة الصحة العالمية إلى إعلانه جائحة في غضون أسابيع بسبب معدل انتقاله المثير للقلق.

بينما يواصل العالم التعامل مع العواقب المدمرة لفيروس كورونا، ظهرت تقارير حول انتشار فيروس قاتل آخر، بأعراض مماثلة لفيروس كورونا، مما أثار مخاوف جديدة بشأن أزمة صحية محتملة، وإغلاق كامل لاحتواء الانتشار.

وفقًا للتقارير، ينتشر فيروس مميت يسمى Human metapneumovirus أو HMPV بسرعة عبر المقاطعات فى دول شرق آسيا، مما يترك الآلاف مصطفين في المستشفيات بحثًا عن أسطوانات الأكسجين وأسرة العناية المركزة، يعتقد الخبراء، الذين تم التعرف عليهم لأول مرة في عام 2001 من قبل باحثين هولنديين، حيث إن الفيروس من المحتمل أن يكون منتشرًا بين البشر لعقود من الزمان، ينتمي فيروس HMPV إلى عائلة Pneumoviridae، والتي تشمل مسببات الأمراض التنفسية الأخرى مثل الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

هل سيكون هناك إغلاق آخر بسبب تفشي فيروس HMPV؟

طلب الدكتور أتول جويل، المسؤول في المديرية العامة للخدمات الصحية (DGHS)، من الناس عدم الذعر بشأن انتشار الفيروس الرئوي البشري (HMPV) ، مضيفا، إنه "كانت هناك أخبار تدور حول تفشي الفيروس الرئوي البشرى، موضحا، إن الفيروس الرئوي البشري يشبه أي فيروس تنفسي آخر يسبب نزلات البرد الشائعة، وقد يسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا لدى كبار السن والصغار جدًا.

فيروس HMPV ما نعرفه حتى الآن..

صنف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة فيروس HMPV على أنه فيروس تنفسي يسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن هذا الفيروس يؤثر بشكل أساسي على الأفراد في جميع الفئات العمرية، حيث يكون الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر، وفيما يتعلق بتوافر اللقاح لمكافحة هذا الفيروس، أوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه لا يوجد حاليًا علاج مضاد للفيروسات أو لقاح محدد متاح لعدوى الفيروس الجديد HMPV، تركز إدارة المرض في المقام الأول على تخفيف الأعراض وتوفير الرعاية الداعمة.