شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة:مكتب الأوقاف و الإرشاد ينفذ دورة تدريبية بعنوان "مرتكزات الدعوة المستدامة"للأئمة و الخطباء و المرشدين و المرشدات. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الغيضة/ إعلام مكتب الأوقاف والإرشاد.



دشن مكتب الأوقاف والإرشاد في محافظة المهرة، اليوم الإثنين دورة تدريبية بعنوان "مرتكزات الدعوة المستدامة" برعاية كريمة من معالي محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر.

الدورة استهدفت أكثر من 60 مشارك و مشاركة من الأئمة والخطباء والمرشدين والمرشدات في مديرية الغيضة، و تستمر لمدة ثلاث ايام خلال الفترة من 6 إلى 8 يناير 2025 في قاعة مديرية الغيضة.



و في التدشين قال الأستاذ سالم عوض سعيدان مدير عام مديرية الغيضة إن هذه الدورة التدريبية ستساعد في إبراز صوت وصورة الإسلام الوسطى السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسلح به هؤلاء الأئمة والواعظات،مؤكدا بأن الدورة تهدف إلى إجتماع الكلمة وبث روح التآلف بين الناس ونبذ الفرقة بينهم .



من جهته قال نائب مدير مكتب الأوقاف و الإرشاد بمحافظة المهرة الأستاذ محمد احمد الشاوش، بفضل الله عز وجل اليوم ندشن دورة تدريبية بعنوان "مرتكزات الدعوة المستدامة "التي سوف يتلقى المشاركون على مدى ثلاثه ايام معارف هامة حول دور الدعاة في نشر الدين الاسلامي الحنيف وتعزيز القيم الوسطية والاعتدال والعمل على مواجهات الغزو الفكري والانحلال الاخلاقي وسيتناول برنامج اليوم الأول مدير مركز إعداد الأئمة والخطباء بالمحافظة الشيخ عبدالله إسماعيل آل هادي محاضرة بعنوان "آفات التطرف"،واليوم الثاني محاضرة بعنوان"الثالوث المدمر" يقدمها د. اسماعيل السلفي ، و كذلك محاضرة بعنوان" "مرتكزات الدعوة المستدامة" يقدمها د. عادل باسدس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب ونائب مدير مركز التدريب والتأهيل وخدمة المجتمع، و سيكون برنامج اليوم الثالث بعنوان "صفات الخطيب الناجح" وسيقدم المحاضرة د. عبدالله الهجام.

و أكد محمد الشاوش في كلمته أن هذه الدورة تهدف الى مواجهه التحديات والمتغيرات التي تواجه الدعاة و الائمة في عملهم الدعوي و خاصةً في زمن المتغيرات التي يتوجب على الجميع ان يكون على اطلاع مستمر للثقافة الإسلامية و العلوم و يكونوا مثالآ يحتذى به في حياتهم وفي دعواتهم.

و قدم الشاوش شكره لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة حفظه الله على رعايته و دعمه المستمر لمكتب الأوقاف و الإرشاد كما قدم شكره للسلطان محمد عبد الله عفرار رئيس المجلس العام لمحافظتي المهرة وسقطرى على دعمه لهذه الدورة ولكل من ساهم و نظم لهذا اللقاء المبارك .

و دعا نائب مدير عام مكتب الأوقاف محمد الشاوش المشاركين الاستفادة من الدورة و العمل على تنفيذ مخرجاتها والعمل على مساندة السلطة المحلية في البناء والتنمية وفي تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.