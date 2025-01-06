شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...اختفاء مفاجئ لبرج الساعة في مكة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في مشهد مذهل، اختفى برج الساعة وسط السحب الكثيفة التي غطت سماء منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، مما جعل البرج غير مرئي لفترة من الزمن .
وأظهر مقطع فيديو التقطه المواطن علي التميمي لحظة اختفاء برج الساعة، حيث بدت ملامح قمة البرج غير مرئية تمامًا وسط السحب الكثيفة التي غطت الحرم المكي.
وشهدت منطقة مكة المكرمة خلال الساعات الماضية سقوط أمطار غزيرة، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور...اختفاء مفاجئ لبرج الساعة في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.