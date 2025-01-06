شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...اختفاء مفاجئ لبرج الساعة في مكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد مذهل، اختفى برج الساعة وسط السحب الكثيفة التي غطت سماء منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، مما جعل البرج غير مرئي لفترة من الزمن .

وأظهر مقطع فيديو التقطه المواطن علي التميمي لحظة اختفاء برج الساعة، حيث بدت ملامح قمة البرج غير مرئية تمامًا وسط السحب الكثيفة التي غطت الحرم المكي.

وشهدت منطقة مكة المكرمة خلال الساعات الماضية سقوط أمطار غزيرة، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق المملكة.