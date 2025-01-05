بطولة إيطاليا: نابولي يبدأ 2025 في الصدارة بفوز كبير على فيورنتينا

الرياص - اسماء السيد - روما : استفاد نابولي على أكمل وجه من غياب أتالانتا عن مبارياته نهاية عطلة الأسبوع لانشغاله بالكأس السوبر كي يتربع وحيدا على الصدارة، وذلك بخروجه منتصرا بنتيجة كبيرة من الاختبار الأول للعام الجديد على حساب مضيفه القوي فيورنتينا 3 0 السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب أنتونيو كونتي اللقاء وهو في الوصافة بفارق الأهداف خلف أتالانتا الذي عاد من السعودية خالي الوفاض بعد خسارته الخميس أمام إنتر بطل الدوري في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر 2 0.

ونتيجة إرجاء مباراة أتالانتا مع يوفنتوس في هذه المرحلة إلى 14 الشهر الحالي، سيخرج نابولي من عطلة نهاية الأسبوع في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني، خصمه في المرحلة الحادية والعشرين التي يليها اختباران شاقان أيضا ضد يوفنتوس وروما.

ورغم افتقاد خدمات نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لإرهاق عضلي وماتيو بوليتانو بسبب إصابة في ربلة الساق، عاد نابولي من فلورنسا بانتصاره الرابع تواليا، فيما استمرت معاناة "فيولا" في الآونة الأخيرة وبقي من دون انتصار للمرحلة الرابعة تواليا وذلك بعد سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية.

واستمرت عقدة فيورنتينا على أرضه أمام نابولي حيث لم يفز في "أرتيميو فرانكي" منذ 29 نيسان/أبريل 2018 حين انتصر بثلاثية نظيفة سجلها لاعب نابولي الحالي الأرجنتيني جيوفاني سيميوني.

وبالهزيمة الثالثة في المراحل الأربع الأخيرة، تجمد رصيد فريق المدرب رافاييلي بالادينو عند 32 نقطة في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة في جعبته ضد إنتر.

ويدين نابولي بالانتصار الرابع عشر للموسم إلى الوافدين الجدد البرازيلي دافيد نيريش والبلجيكي روميلو لوكاكو والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذين سجلوا الأهداف.

وافتتح نيريش التسجيل بهدفه الثاني بقميص الفريق الجنوبي بعد تمريرة من لوكاكو (29) في شوط أول ألغي خلاله هدف لصاحب الأرض عبر مويس كين بسبب لمسة يد على لاعب يوفنتوس السابق (35).

وفي الشوط الثاني، عزز لوكاكو تقدم الضيوف من ركلة جزاء انتزعها الكاميروني فرانك أنغيسا من الأرجنتيني ماتياس مورينو (54)، رافعا رصيده إلى 7 أهداف بقميص فريقه الجديد، قبل أن يوجه ماكتوميناي الضربة القاضية لأصحاب الأرض بالهدف الثالث بعد خطأ دفاعي أولا من البرازيلي دودو الذي فقد توازنه وسمح لأنغيسا بالتوغل على اليسار، ثم من بييترو كومتسو الذي فشل في اعتراض العرضية الموجهة باتجاه لوكاكو ووضع الكرة أمام لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق ليسددها في الشباك (68).