شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: ميشالاك يطالب الزمالك بـ700 ألف دولار للموافقة على قطع الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من البولندى كونراد ميشالاك لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن اللاعب على علم بكل الانتقادات التي توجه له في الفترة الحالية ورغبة القلعة البيضاء في قطع إعارته من نادى أحد السعودى.

وأضاف المصدر، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن كونراد أكد أنه لم يحصل على مستحقاته من نادى الزمالك، حيث إنه تقاضى 73 ألف دولار فقط منذ قدومه في الانتقالات الصيفية الماضية، بالإضافة إلى تأخر سداد إيجار الشقة والسيارة الخاصة به.

وتابع المصدر أن ميشالاك كان عقده مع أحد السعودى مليون و800 ألف دولار، وتنازل اللاعب عن 500 ألف دولار مقابل انتقاله للزمالك، لتصبح قيمة عقده مليونا و300 ألف دولار يتحمل منها الزمالك 700 ألف دولار ويتحمل نادى أحد 600 ألف دولار.

وأشار المصدر إلى أن كونراد ميشالاك علم أن إدارة الزمالك تواصلت مع نادي أحد لقطع إعارته، إلا أن اللاعب أكد أنه لن يوافق على قطع الإعارة إلا بعد الحصول على قيمة عقده البالغ 700 ألف دولار من الزمالك، وبعدها يعود اللاعب لناديه، خاصة أنه لا يوجد بند يمنح الزمالك أحقية قطع الإعارة في يناير الجارى.

وتواصل مسئولو الزمالك، مع نظرائهم فى نادى أحد السعودى، لإخطارهم برغبتهم فى قطع إعارة البولندى كونراد ميشالاك، ويرغب الزمالك فى عدم استكمال إستعارة كونراد ميشالاك، بعدما أخطرهم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعدم احتياجه للاعب فى المرحلة المقبلة.