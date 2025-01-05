شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى أطفالك من فيروس نوروفيروس بنصائح عملية والان مع تفاصيل الخبر

انتشر فيروس نوروفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما دفع خبراء الصحة إلى إصدار تحذيرات بشأن هذا الفيروس، ويُعرف الفيروس بأنه يسبب التهاب المعدة والأمعاء الشديد، وينتشر بسرعة بين الأطفال في المدارس ومراكز الرعاية النهارية، ويوصي الخبراء ببعض التدابير الوقائية الرئيسية لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى، بحسب موقع تايمز ناو.

في حين أن عدوى فيروس نوروفيروس غالبًا ما تؤدي إلى أعراض خفيفة مثل القيء والإسهال وآلام المعدة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى الجفاف الشديد، وخاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الوعي والإجراءات الوقائية ضرورية للحد من انتشار الفيروس.

ما هو فيروس نوروفيروس؟

فيروس نوروفيروس هو فيروس شديد العدوى يسبب التهاب المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى التهاب المعدة والأمعاء. ينتشر من خلال الطعام الملوث والمياه والأسطح والاتصال الوثيق بالأفراد المصابين. وفقًا للدكتور جون ريتشاردز، خبير الأمراض المعدية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن فيروس نوروفيروس مسئول عن 19 إلى 21 مليون حالة مرضية سنويًا في الولايات المتحدة وحدها.

لا يعد فيروس نوروفيروس مجرد عدوى موسمية؛ بل يمكن أن يصيب في أي وقت من السنة. ومع ذلك، فإن تفشي المرض أكثر شيوعًا خلال الأشهر الباردة بسبب زيادة التجمعات الداخلية.

أعراض فيروس نوروفيروس عند الأطفال

قد يعاني الأطفال المصابون بفيروس نوروفيروس من الأعراض التالية:

تنصح الدكتورة أنجيلا فريمان، طبيبة الأطفال في مستشفى بوسطن للأطفال، الآباء بمراقبة أطفالهم بحثًا عن علامات الجفاف، بما في ذلك انخفاض التبول وجفاف الفم والخمول.

وتوضح قائلة: "إذا كان طفلك يعاني من أعراض الجفاف الشديد أو غير قادر على الاحتفاظ بالسوائل، فاطلب العناية الطبية على الفور".



الوقاية من فيروس نوروفيروس

يوصي الخبراء بعدة استراتيجيات للحد من خطر الإصابة بفيروس نوروفيروس، وخاصة بين الأطفال.

- تشجيع غسل اليدين بشكل متكرر

تسلط الدكتورة ليزا كوبر، عالمة الأحياء الدقيقة في جامعة كاليفورنيا، الضوء على أهمية نظافة اليدين. وقالت: "علّم أطفالك غسل أيديهم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وخاصة بعد استخدام الحمام وقبل الأكل".

- المطهرات اليدوية التي تحتوي على الكحول أقل فعالية ضد فيروس نوروفيروس، لذا فإن الصابون والماء أمران ضروريان.

- تطهير الأسطح بانتظام

يمكن أن يبقى فيروس نوروفيروس على الأسطح لعدة أيام. تنصح الدكتورة كوبر الآباء بتطهير المناطق التي يتم لمسها كثيرًا، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والألعاب، باستخدام المنظفات التي تحتوي على مبيضات.

- تجنب مشاركة الطعام والأواني

للتقليل من خطر انتقال العدوى، تعليم الأطفال عدم مشاركة الطعام أو المشروبات أو الأواني مع الآخرين.

- أهمية التعامل السليم مع الطعام بغسل الفواكه والخضروات جيدًا، وطهي المأكولات البحرية إلى درجة الحرارة الموصى بها، والتأكد من تجنب الأفراد المرضى تحضير الطعام للآخرين.

- إبقاء الأطفال المرضى في المنزل

لمنع انتشار الفيروس، يجب على الأطفال الذين تظهر عليهم أعراض فيروس نوروفيروس البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة حتى 48 ساعة على الأقل بعد اختفاء الأعراض.

- أهمية إبقاء الأطفال رطبين أثناء وبعد الإصابة بفيروس نوروفيروس.محاليل الجفاف الفموية يمكن أن تساعد في استبدال الإلكتروليتات المفقودة ومنع الجفاف الشديد".

لماذا يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بفيروس نوروفيروس

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بفيروس نوروفيروس بسبب أجهزتهم المناعية النامية والاتصال الوثيق المتكرر مع أقرانهم. غالبًا ما تكون المدارس ومراكز الرعاية النهارية بمثابة نقاط ساخنة لتفشي المرض.

"يلمس الأطفال كل شيء ويميلون إلى وضع أيديهم في أفواههم أكثر من البالغين، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى".

ماذا تفعل إذا أصيب طفلك بفيروس نوروفيروس

إذا أصيب طفلك بفيروس نوروفيروس، فإليك خطوات لإدارة أعراضه:

- الترطيب بشكل متكرر: قدم رشفات صغيرة من الماء أو محاليل الجفاف الفموية أو الشوربة.

- مراقبة الأعراض: راقب علامات الجفاف أو تفاقم الأعراض.

- الحفاظ على النظافة: اغسل يديك جيدًا بعد تنظيف القيء أو الإسهال لتجنب انتشار الفيروس.

