شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير لقاحات كورونا في المراكز الطبية والمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان توافر لقاحات كورونا فى عدد من المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات بحسب كل منطقة جغرافيا ويمكن معرفة المكان المتوفر فية اللقاح عن طريق التواصل مع الخط الساخن 15335 والذى يعمل على مدار الساعة .

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ الخليج 365 أن لقاح كورونا مازال متوفر في بعض المستشفيات والمراكز الطبية ويتم توجيه الحالات التى تحتاجة من خلال خدمات الخط الساخن 105 و15335 مشيرا إلي أن اللقاح يتم صرفة مجانا.



وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه لم يعد هناك مراكز مخصصة لتقديم خدمات صرف لقاحات كورونا، مضيفا أن كورونا لم تعد جائحة، مضيفا أن لقاح الأنفلونزا من اللقاحات الهامة التى يجب الحرص على تناولها لمواجهة العدوى ومضاعفاتها.