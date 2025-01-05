شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأحد، 05 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 5-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 49: 2

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:31 الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 2:51

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 2:44 م

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:26 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 2:41 م

وقت صلاة المغرب 5:02 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 53: 2

موعد صلاة المغرب 5:14 م

موعد صلاة العشاء 6:31

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز