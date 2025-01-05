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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-1-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 05 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 5-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19  ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 49: 2
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء  6:31

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 2:51
موعد صلاة المغرب 5:10 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد  صلاة العصر 2:44 م
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:26  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة  العصر 2:41 م
وقت صلاة المغرب 5:02 م
وقت صلاة العشاء 6:21 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07  ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 53: 2
موعد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:31

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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