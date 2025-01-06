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12 عاملا محاصرون داخل منجم فحم غمرته مياه الفيضانات في الهند

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أ ف ب - غواهاتي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الهندية أن 12 عاملًا عالقون في منجم للفحم غمرته مياه الفيضانات في ولاية آسام بشمال شرق البلاد.

وقال قائد الشرطة في المنطقة مايانك جها، إن "منجم الفحم يقع في مكان ناء للغاية"، مشيرا إلى أنه تعرض لفيضانات، وأن العديد من العمال فوجئوا بارتفاع منسوب المياه في أومرانغشو الواقعة في منطقة ديما هاساو.

تدخل فرق الإنقاذ والجيش

أفاد سكان بأن ما لا يقل عن 27 من العمال دخلوا صباح الاثنين إلى المنجم، وتمكن العديد منهم من مغادرته مع بدء تسرب المياه.

وطلبت السلطات المحلية تدخل فرق الإنقاذ الحكومية والجيش.

وقال رئيس الحكومة في ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما "ثمة أخبار سيئة من أومرانغشو حيث العمال عالقون في منجم للفحم"، مشيرًا إلى أن عدد عمال المنجم المحاصرين غير معروف.

الاستغناء عن الوقود الأحفوري

تعتمد محطات الطاقة في الهند على الفحم لتوليد 70% من الكهرباء.

وتؤكد الحكومة الهندية أن البلاد التي تضم 1,4 مليار نسمة، لا تستطيع الاستغناء عن الوقود الأحفوري بسبب احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وارتفاع نسب الفقر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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