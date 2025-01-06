شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للدفعة الـ 4 من برنامجي قادة وزمالة الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

برنامجا قادة وزمالة الترفيه

مسارات تطويرية متخصصة

مبادرة صناع السعادة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من برنامجي "قادة الترفيه" و"زمالة الترفيه".وذلك ضمن مبادرة "صناع السعادة"، بهدف تعزيز القدرات القيادية وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع الترفيه.ويُعد برنامج "قادة الترفيه" الذي سينطلق في مايو المقبل، من أبرز البرامج التي تركز على تطوير المستوى القيادي من خلال التعاون مع جهات عالمية في مجال التطوير القيادي.ويهدف إلى تعزيز المهارات والمعرفة، ونقل أفضل الممارسات العالمية, كما يشمل البرنامج زيارات دولية لتبادل التجارب وورش عمل مع جهات تدريبية مرموقة.ويسهم في إعداد قادة القطاع عبر تقوية الشبكات الاجتماعية والمعرفية.أما برنامج "زمالة الترفيه" الذي سينطلق في أبريل المقبل، يسعى إلى تمكين القطاع بتنفيذ مسارات تطويرية متخصصة، مستهدفًا الموظفين الذين يمتلكون خبرة لا تقل عن سنتين في قطاع الترفيه.ويركز البرنامج على تعزيز المهارات وتوسيع الشبكات الاحترافية، بالإضافة إلى نقل الخبرات الدولية عبر زيارات لوجهات عالمية وورش عمل بإشراف أفضل المدربين.ويغطي برنامجا "قادة الترفيه" و"زمالة الترفيه"، مجالات متعددة، بما في ذلك تصميم التجارب الترفيهية والصحة والسلامة التشغيلية في الفعاليات.وهو ما يعزز من جاهزية القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير صناعة الترفيه وتعزيز دور المملكة كمركز رائد في الترفيه على مستوى المنطقة والعالم.وكانت الهيئة العامة للترفيه أطلقت في عام 2021م مبادرة صناع السعادة المتخصصة في تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الترفيهي.ويُعد أحد القطاعات الحيوية والواعدة في المملكة، وتحتوي على برامج تدريبية وتأهيلية وتطويرية مختلفة، لتعزيز صناعة القطاع الترفيهي ودعم أكثر من 100 ألف شاب وفتاة.كان أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تحقيق موسم الرياض 2024 إنجازًا جديدًا بوصول عدد الزوار إلى 13 مليون زائر.وهو ما يؤكد بوضوح على النجاح الكبير والإقبال الجماهيري اللافت، الذي يحظى بهذا الحدث العالمي.