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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استضافة المملكة مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء في فبراير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستضيف العاصمة الرياض، -برعاية وزارة الطاقة- المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء، خلال الفترة 11 إلى 13 فبراير 2025م.
هذا العام، ينعقد المؤتمر، تحت عنوان "نحو طاقة كهربائية مستدامة في الوطن العربي".
وكذلك مجالات الطاقة عمومًا في الوطن العربي، بالإضافة إلى الشركات الكبرى في قطاع الكهرباء والطاقة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين العالميين.
ويهدف المؤتمر لتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض التحديات التي تواجه صناعة الكهرباء في الدول العربية، وتعزيز أوجه التعاون بين الهيئات والمنظمات ومقدمي الخدمات بما يُسهم في إيجاد فرص جديدة للشراكات الإستراتيجية والتحالفات، وتحسين الخدمات الكهربائية وتطويرها في الوطن العربي.
ويأتي من بينها استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية في العالم العربي، والجهود العربية في مجال مواجهة التغير المناخي وأثره على أنظمة الشبكات الكهربائية في العالم العربي.
وكذلك السياسات والتشريعات التنظيمية للربط الكهربائي بين الدول العربية، والابتكار والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة في قطاع الكهرباء في العالم العربي، وغيرها.
ويُعد أكبر منصة تجمع مقدمي الخدمات الكهربائية في العالم العربي، معرضٌ متخصص للشركات والجهات التي تُقدّم الخدمات الكهربائية، والشركات المصنعة للتقنيات الكهربائية.
هذا العام، ينعقد المؤتمر، تحت عنوان "نحو طاقة كهربائية مستدامة في الوطن العربي".
مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباءويُشارك فيه أكثر من 1000 شخصية من المسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، والرؤساء التنفيذيين، والأكاديميين، والخبراء، والمتخصصين في مجال الكهرباء على وجه الخصوص.
وكذلك مجالات الطاقة عمومًا في الوطن العربي، بالإضافة إلى الشركات الكبرى في قطاع الكهرباء والطاقة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين العالميين.
ويهدف المؤتمر لتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض التحديات التي تواجه صناعة الكهرباء في الدول العربية، وتعزيز أوجه التعاون بين الهيئات والمنظمات ومقدمي الخدمات بما يُسهم في إيجاد فرص جديدة للشراكات الإستراتيجية والتحالفات، وتحسين الخدمات الكهربائية وتطويرها في الوطن العربي.
محاور النسخة الثامنةوفي هذا الإطار، تتضمن محاور النسخة الثامنة من المؤتمر التي يُنظمها الاتحاد العربي للكهرباء، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، عددًا من الموضوعات المهمة.
ويأتي من بينها استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية في العالم العربي، والجهود العربية في مجال مواجهة التغير المناخي وأثره على أنظمة الشبكات الكهربائية في العالم العربي.
وكذلك السياسات والتشريعات التنظيمية للربط الكهربائي بين الدول العربية، والابتكار والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة في قطاع الكهرباء في العالم العربي، وغيرها.
مجالات الابتكار والطاقة المتجددةكما سيتضمن برنامج المؤتمر ورش عمل تخصصية في مجالات الابتكار، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، بين الدول العربية، وإستراتيجيات المزيج الكهربائي في الوطن العربي.
ويُعد أكبر منصة تجمع مقدمي الخدمات الكهربائية في العالم العربي، معرضٌ متخصص للشركات والجهات التي تُقدّم الخدمات الكهربائية، والشركات المصنعة للتقنيات الكهربائية.