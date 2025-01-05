انت الان تتابع خبر 5 هواتف ذكية رائعة لا يُنصح بشرائها الآن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي 5 هواتف ذكية يُفضَّل عدم شرائها في الوقت الحالي:

1-سامسونغ Galaxy S24 Ultra

يُعد Galaxy S24 Ultra واحدًا من أقوى الهواتف الذكية في السوق، لكنه قد لا يكون الخيار الأفضل للشراء الآن، حيث من المتوقع أن تطلق سامسونغ Galaxy S25 Ultra قريبًا.

ومع هذا الإطلاق، ستنخفض أسعار S24 Ultra بشكل كبير، ما يجعل الانتظار قرارًا أكثر ذكاءً.

2- آيفون SE 3

تشير التقارير إلى أن أبل تستعد للكشف عن آيفون SE 4، الذي قد يُطلق تحت اسم آيفون 16E، ويأتي بمواصفات محسنة تشمل شاشة أكبر وكاميرا متطورة وبطارية ذات سعة أكبر مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي من أبل.

لذا، قد يكون من الأفضل الانتظار بدلًا من شراء آيفون SE 3، خاصة أنه سيصبح أكثر توفرًا بأسعار مخفضة بعد إطلاق الجيل الجديد.

3- بوكو X6 Pro

حقق Poco X6 Pro نجاحًا في فئة الهواتف المتوسطة منذ إطلاقه، لكن مع استعداد الشركة لإطلاق X7 Pro في 9 يناير، والذي سيتضمن معالجًا أقوى وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير، يُفضَّل الانتظار، خاصة أن سعر X6 Pro سينخفض بعد الكشف عن الطراز الأحدث.

4- وان بلس 12 / 12R

رغم أن OnePlus 12 و12R يُباعان حاليًّا بأسعار مغرية، فإن الشركة ستطلق OnePlus 13 و13R في 7 يناير مع تصميمات محسنة وأداء أكثر تطورًا.

ومن ثمة قد يكون من الأفضل التريث لاقتناص الطرازات الأحدث أو الاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي ستطرأ على الطرازات الحالية.

5-أوبو Reno 12 Pro

أكدت أوبو أنها ستطرح سلسلة Reno 13 هذا الشهر، والتي ستتميز بتصميم فاخر مصنوع من الزجاج والمعدن، مع تصنيف IP69 المقاوم للماء والغبار ومواصفات محسّنة.

لذا، فإن شراء Reno 12 أو Reno 12 Pro الآن قد يكون غير مجدٍ، إذ من المرجح أن تنخفض أسعارهما فور إصدار الجيل الجديد.

وأخيرا، إذا كنت تخطط لشراء هاتف ذكي جديد، فمن الأفضل الانتظار لأسابيع قليلة، إذ أن إطلاق الأجيال الجديدة سيؤدي إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الإصدارات الحالية، ما يمنحك فرصة لشراء هاتف أحدث بمواصفات متقدمة أو توفير المال عند اختيار الطراز السابق بسعر أقل.