أيو إيديبيرى تدعم فلسطين من السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب

القاهرة - سامية سيد - ارتدت النجمة العالمية أيو إيديبيرى دبوس تضامن مع فلسطين، خلال حفل جوائز جولدن جلوب الـ82 الذى أقيم ليلية الاثنين بتوقيت القاهرة.



أيو إيديبيري

وأقيم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ82 فى الساعات الأولى من يوم أمس الاثنين، واستطاعت مجموعة من الأفلام السيطرة على الجوائز عن غيرها، وجاءت قائمة الأعمال السينمائية التي حصلت على نصيب الأسد كـ التالى:

حصل فيلم "Emilia Pérez" على 4 جوائز

حصل فيلم "The Brutalist" على 3 جوائز

حصل فيلم"Challengers" على جائزة واحدة

حصل فيلم "Conclave" على جائزة واحدة

حصل فيلم"A Different Man" على جائزة واحدة

حصل فيلم"Flow" على جائزة واحدة

حصل فيلم"I’m Still Here" على جائزة واحدة

حصل فيلم "A Real Pain" على جائزة واحدة

حصل فيلم "The Substance" على جائزة واحدة

حصل فيلم "Wicked" على جائزة واحدة