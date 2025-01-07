انت الان تتابع خبر العراق يتواصل مع الإدارة السورية بشأن شقة طالباني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام كردية عن وكيل وزارة الخارجية العراقية، شورش خالد سعيد، إن "قوات سورية دخلت الشقة وأخذت مفاتيحها، معتقدة أن النظام السابق منحها لعائلة طالباني"، مشيرا الى انه "بعد إبلاغ الوزارة، وجهنا مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية السورية، تؤكد أن الشقة ملك لعائلة طالباني، وأنهم اشتروها بأنفسهم عام 1974".



وأضاف سعيد أن "السفارة العراقية في دمشق على تواصل مستمر مع الحكومة السورية لاستعادة مفاتيح الشقة"، مؤكداً أن المنزل لم يتعرض لأي عبث أو تخريب، وأن الجهود مستمرة لحل الموضوع بشكل ودي".

جدير بالذكر أن شقة طالباني تقع في مبنى بحي المزرعة بالعاصمة دمشق، وكانت الشقة حتى أواخر السبعينات مسرحاً للعديد من اللقاءات والاجتماعات السياسية التي ترأسها الرئيس الراحل، بحسب وسائل اعلام كردية.

