شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 7-1- 2025 فى مصر.. كيلو البطاطس بـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضار في مصر اليوم الثلاثاء 7-1-2025 استقرارا ملحوظا لغالبية الخضروات نظرا لوفرة المعروض، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وسجل متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 5 إلى 13 جنيها، ومتوسط سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الكوسة من 15 إلى 19 جنيها.

واستقر سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 17 جنيها، وتراجع سعر كيلو البصل الأبيض من 7.5 إلى 13.5 جنيها، كما تراجع سعر كيلو البصل الأحمر ما بين 9 إلى 11 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 6 إلى 9 جنيهات، وتراجع سعر كيلو الجزر من 3 إلى 5 جنيهات وتراجع سعر كيلو الباذنجان البلدى ما بين 11 إلى 13 جنيها، وتراجع سعر كيلو الملوخية إلى ما بين 8 إلى 10جنيها بالجملة.