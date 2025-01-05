انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. تحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي وترجيحات بتأجيل الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • السوداني يحددُ شكلَ العلاقةِ مع التحالفِ الدولي ويجددُ الجهوزيةَ الأمنيةَ لردعِ أيِّ اعتداء خارجي

• الخلافاتُ السياسيةُ ُتفشلُ الجلسةَ الاستثنائيةَ لتمديدِ عملِ مجلسِ المفوضين .. وترجيحاتٌ نيابية ٌ بتأجيلِ الانتخابات



• العراقُ يؤكدُ عدمَ وجودِ عقودٍ مع سوريا لتزويدِها بالنفط.. ويفتحُ معبرَ القائمِ الحدودي الأسبوعَ المقبل

• مسلحٌ يفتحُ النارَ داخل حرمٍ جامعي ويوقعُ اصابات.. والتعليمُ تؤكدُ اصابتَه باضطراباتٍ نفسية

