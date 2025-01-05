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نشرة السومرية.. تحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي وترجيحات بتأجيل الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - • السوداني يحددُ شكلَ العلاقةِ مع التحالفِ الدولي ويجددُ الجهوزيةَ الأمنيةَ لردعِ أيِّ اعتداء خارجي

• الخلافاتُ السياسيةُ ُتفشلُ الجلسةَ الاستثنائيةَ لتمديدِ عملِ مجلسِ المفوضين .. وترجيحاتٌ نيابية ٌ بتأجيلِ الانتخابات


• العراقُ يؤكدُ عدمَ وجودِ عقودٍ مع سوريا لتزويدِها بالنفط.. ويفتحُ معبرَ القائمِ الحدودي الأسبوعَ المقبل

• مسلحٌ يفتحُ النارَ داخل حرمٍ جامعي ويوقعُ اصابات.. والتعليمُ تؤكدُ اصابتَه باضطراباتٍ نفسية

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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