انت الان تتابع خبر ميزة جديدة في واتساب.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومع الاستخدام الواسع للتطبيق حول العالم، تأتي التحديثات لتعزز من فعالية وسهولة استخدامه.

وفي السابق، كان على المستخدمين الاعتماد على تطبيقات خارجية لمسح المستندات وإرسالها عبر واتساب، لكن مع التحديث الجديد، أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة آيفون الآن مسح المستندات ضوئيًّا باستخدام كاميرا التطبيق مباشرةً ومشاركتها بسهولة مع أي شخص في قائمة جهات الاتصال دون مغادرة التطبيق.

بينما كان على المستخدمين في السابق فتح تطبيق تابع لجهة خارجية لمسح مستند وحفظه في مجلد ومشاركته لاحقًا كمرفق مع الآخرين.

كيف يتم مسح المستندات؟

لاستخدام ماسح المستندات المدمج في واتساب على آيفون، افتح واتساب على جهازك، وانقر على زر "+" في الشريط السفلي وحدد المستندات، ثم سترى 3 خيارات "اختر من الملفات"، و"اختر صورة أو فيديو" و"مسح المستند".

والنقر على الخيار الثالث سيفتح الكاميرا داخل التطبيق، وبعد ذلك ستحتاج إلى وضع المستند في عدسة الكاميرا والنقر على الغالق لمسحه. وبعد ذلك، يمكنك مشاركته مع الآخرين كما تفعل مع مستند عادي.

ويتم طرح الميزة الجديدة تدريجيًّا، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتوفر الخيار الجديد على جهازك، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوظيفة ستكون متاحة على أجهزة أندرويد ومتى.