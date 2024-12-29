شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال عن أغنية ياريت أهالينا ماربونا: مبسوط بنجاحها وتعليقات الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم حمادة هلال عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة ياريت أهالينا ما ربونا وتصدرها التريند نظرًا لكونها جديدة ومختلفة.

وقال حمادة هلال في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله مبسوط بنجاح الأغنية من وقت طرحها وجاءنى إشادات كثيرة عليها من داخل الوسط وخارجه ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف: حبيت أظهر للجمهور بشكل مختلف، والحمد لله الأغنية بدأت تطلب منى في الأفراح والحفلات وفرحان بيها، ودائمًا أحرص على تقديم أغانى تبسط جمهوري.

وتصدر مؤخرًا النجم حمادة هلال تريند اليوتيوب والإنستجرام بأغنية "ياريت أهالينا ماربونا"، بعد طرحها مباشرة، وظهر من خلالها هلال بلوك جديد نال إعجاب جمهوره، وهى من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمد قماح، توزيع عمرو الخضري، ومكس وماستر هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

ف قلوبنا لو حتة قسوه

أهو نأذي بيها اللي أذونا

ربونا بـ لأ عيب مايصحش

سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانه وعن نفسي

جربت أتحمل ما ارتحتش

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

في قلوبنا لو حتة قسوة

أهو نأذي بيها اللي أذونا

معقوله نشوف الناس ديه

قاسية وقلوبها مغبية

وقادرين نغلبها وفي الأخر

نعاملهم برضه بتربية

حتى اللي نقول دول حبايبنا

حطوا الفهلوة في الشوق والهوى

لف ودوران بيلاعبونا

قال كدة قال ايه

بيحبونا

ياريت أهالينا ما رابونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

ف قلوبنا لو حتة قسوه

أهو نأذي بيها اللي أذونا

ربونا ب لأ عيب مايصحش

سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانه وعن نفسي

جربت أتحمل ما ارتحتش