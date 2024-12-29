شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس مفاجأة حفل مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغنى النجم هشام عباس في حفل 100 سنة غنا الذى يقدمه النجم على الحجار، وذلك يوم 5 يناير المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبر المصرية برئاسة د. لمياء زايد، ومن المقرر أن يكرم الحجار خلال الحفل شقيقه الموسيقار أحمد الحجار.

جدير بالذكر أن النجم على الحجار بدأ على المسرح الكبير رحلة المشروع الفنى 100 سنة غنا شهر فى فبراير 2023، وبأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء، موثقا حالة المجتمع ومزاجه الفنى متناولا التحولات الاجتماعية والسياسية التى مرت بها مصر خلال عقود فى قالب إبداعى متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامى، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التى نالت إعجاب الحضور.

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.