انت الان تتابع خبر النشرة المسائية.. بيئة نينوى تستجيب لتقرير السومرية وتلاحق "سمنت بادوش" والسوداني يقود ثورة صحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #خلافا لرؤيةِ الحكومة .. علاماتُ استفهامٍ تدورُ حول زياراتٍ غيرِ معلنةٍ لشخصياتٍ سياسيةٍ لدولِ الجوار

# مطالباتٌ للاقليم بتقديمِ ضماناتٍ بشأنِ استئنافِ تصديرِ نفطِه وتساؤلاتٌ عن مدى قدرةِ بغداد على الزامِه بتطبيقِها



#السوداني يقودُ ثورةً شاملةً لتغييرِ الواقعِ الصحي تشملُ افتتاحَ مستشفياتٍ ومراكزَ ومصانعَ للادوية

# استجابةً لما عرضته السومرية.. بيئةُ نينوى تلاحقُ معملَ سمنتِ بادوش قانونيا لمخالفتِه الضوابط

