اخبار العالم / اخبار العراق

النشرة المسائية.. بيئة نينوى تستجيب لتقرير السومرية وتلاحق "سمنت بادوش" والسوداني يقود ثورة صحية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر النشرة المسائية.. بيئة نينوى تستجيب لتقرير السومرية وتلاحق "سمنت بادوش" والسوداني يقود ثورة صحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #خلافا لرؤيةِ الحكومة .. علاماتُ استفهامٍ تدورُ حول زياراتٍ غيرِ معلنةٍ لشخصياتٍ سياسيةٍ لدولِ الجوار

# مطالباتٌ للاقليم بتقديمِ ضماناتٍ بشأنِ استئنافِ تصديرِ نفطِه وتساؤلاتٌ عن مدى قدرةِ بغداد على الزامِه بتطبيقِها


#السوداني يقودُ ثورةً شاملةً لتغييرِ الواقعِ الصحي تشملُ افتتاحَ مستشفياتٍ ومراكزَ ومصانعَ للادوية

# استجابةً لما عرضته السومرية.. بيئةُ نينوى تلاحقُ معملَ سمنتِ بادوش قانونيا لمخالفتِه الضوابط

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا