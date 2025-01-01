شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس النواب يحذر من شائعات تستهدف المجلس بخصوص المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يوجب أن يكشف الطبيب على المريضة بوجود الممرضة حتى لا يزعم أيا من المرضى أنه تم التحرش به، موضحا أن هذا إجراء احترازي لتجنب الشبهات.



وتوافقت لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها اليوم، على نقل البند السادس من المادة السادسة للمادة الخامسة، وينص البند على:

"الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا فى الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته".



وحذر المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب من نشر الشائعات ضد المجلس ولجنة الصحة، وقال: هناك من زعم التلاعب والالتفاف على مشروع القانون ولا بد من التصدي للشائعات.