تركي آل الشيخ يعلن نزالات UFC المقامة في الأول من فبراير المقبل ضمن موسم الرياض

أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، قائمة النزالات في الحدث العالمي الذي ينظم ضمن فعاليات موسم الرياض، وبالتعاون مع منظمة UFC الرائدة عالميًا في فنون القتال المختلطة (MMA).

وسيقام الحدث الذي بدأ بيع التذاكر له اليوم عبر منصة webook في anb أرينا في العاصمة السعودية الرياض الأول من فبراير 2025، ومن المتوقع أن يشهد مواجهات مثيرة بين نخبة من أفضل المقاتلين حول العالم.

في النزالات، سيتواجه الداغستاني سعيد نورمحمدوف (18-3-0) مع البرازيلي فينيسيوس “لوك دوغ” أوليفيرا (21-3-0)، كما يلتقي الطاجيكي محمد نعيموف (11-3-0) مع الأسترالي كان أوفلي (12-3-1).

وفي نزال آخر، يواجه الأمريكي تيرانس مكيني (15-7-0) الدنماركي دامير هادزوفيتش (14-7-0)، بينما يتواجه النمساوي بوغدان غراد (14-2-0) والبرازيلي لوكاس ألكسندر (8-4-0).

كما يواجه الفرنسي فارس زيام (16-4-0) الامريكي مايك ديفيس (11-2-0) في نزال ضمن فئة الوزن الخفيف.

وفي مشاركة مميزة، سيتواجه المصري حمدي عبدالوهاب (5-0-0) مع الأمريكي جمال بوغز (11-4-0)، بينما سيخوض البحريني شامل غازيف (13-1-0) نزالًا صعبًا أمام الأمريكي توماس بيترسن (9-2-0).

وتستمر المواجهات المثيرة، حيث يلتقي الأمريكيان جوردان ليفيت (11-3-0) وعبدالكريم السلوادي (15-4-0)، بينما يتواجه الروسي سيرجي بافلوفيتش (18-3-0) مع السورينامي جاييرزينهو “بيغي بوي” روزينسترويك (15-5-0).

كما يلتقي الداغستاني إكرام أليسكيروف (15-2-0) مع البرازيلي أندريه مونيز (24-6-0) في نزال حاسم.

وكان قد أعلن معاليه سابقًا عن النزال الرئيسي بين بطل العالم السابق في الوزن المتوسط إسرائيل أديسانيا (24-4-0)، المعروف بلقب “ذا لاست ستايل بيندر”، والنجم الصاعد نصرالدين إيموفوف (15-4-0) المصنف الرابع عالميًا.

ويُعتبر إسرائيل أديسانيا، المقاتل النيوزيلندي من أصول نيجيرية، من أبرز الأسماء في تاريخ UFC، حيث يعود إلى الحلبة بعد خسارته أمام بطل الوزن المتوسط الحالي دريكوس دو بليسي في وقت سابق من هذا العام. ويسعى أديسانيا إلى استعادة تألقه وتحقيق فوز حاسم على إيموفوف.

من جانبه، يأمل نصرالدين إيموفوف، المقاتل الفرنسي من أصول داغستانية، في مواصلة زخمه بعد انتصاره الكبير على بريندان ألين. ويتميز إيموفوف بقدراته القتالية المتكاملة، وقوة ضرباته القاضية، ويطمح إلى الإطاحة بأسطورة مثل أديسانيا في ليلة استثنائية.

وفي النزال المشترك، يشهد الحدث مواجهة مثيرة أخرى في الوزن المتوسط بين شارا ماغوميدوف (15-0-0)، المقاتل الروسي من أصول داغستانية، والمصنف 14 عالميًا، ومايكل فينوم بيج (22-3-0)، المقاتل الإنجليزي المعروف بمهاراته في الكيك بوكسينغ. يسعى ماغوميدوف لتحقيق فوز جديد يعزز مكانته في التصنيف، بينما يطمح فينوم بيج إلى العودة إلى طريق الانتصارات.