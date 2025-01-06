وزير الدفاع الإسرائيلي: من يتبع طريق حماس في غزة ويرعى قتل اليهود وإيذاءهم سيدفع ثمنا باهظا

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الى ان " من يتبع طريق حماس في غزة ويرعى قتل اليهود وإيذاءهم سيدفع ثمنا باهظا"، لافتا الى انه "أصدرت تعليماتي للجيش بالتحرك بقوة في أي مكان يتجه إليه القتلة".

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