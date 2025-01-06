السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365. في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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