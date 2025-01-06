السعودية | إغلاق البلدة القديمة بالعلا بسبب الأمطار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إغلاق البلدة القديمة ومطل حرة عويرض وجبل الفيل بسبب هطول أمطار غزيرة حرصاً على سلامة العاملين والزوار، على أن يتم الإعلان عن إعادة فتحها لاحقاً.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن بن سليمان الطريري، أنه يُنصح باستخدام طريق الرماث (الروابي) المحاذي لموقع دادان، نظراً للازدحام على طريق 375 من الشمال إلى الجنوب مع الالتزام بسرعة الطريق.

ونوّه بأنه يجب اتخاذ الاحتياطات الضرورية لضمان السلامة في العلا خلال التغيرات المتوقعة في الأحوال الجوية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط